CBF define Mineirão como sede da Supercopa do Brasil, afirma portal

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o local que sediará a Supercopa do Brasil de 2024. Segundo o portal Trivela, o duelo entre o atual bicampeão brasileiro, Palmeiras, e o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, será no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), no próximo dia 3 de fevereiro. O Mangueirão, candidato a receber a partida, foi desprezado pela entidade.

Segundo informações apuradas pela Trivela, a entidade chegou a um acordo com a administração do estádio para a realização da decisão em solo mineiro. Agora, aguarda-se apenas a formalização do contrato para oficializar o Mineirão como o palco da Supercopa.

Sobre a escolha da sede da Supercopa

A escolha da sede visa atender às demandas de ambos os clubes, embora a preferência de São Paulo e Palmeiras fosse o Maracanã. Em consenso, os rivais concordaram que a decisão deveria ocorrer próxima à capital paulista, facilitando a logística para delegações e torcedores. Vale destacar que a Supercopa será disputada em meio ao Campeonato Paulista, que se inicia em 20 de janeiro.

VEJA MAIS

Histórico da Supercopa do Brasil

Criada pela CBF em 1990, a Supercopa do Brasil reúne os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil do ano anterior em uma disputa pelo título. O Grêmio foi o primeiro vencedor da competição. O torneio só não foi realizado entre 1992 e 2019.

Em 2020, a CBF retomou a Supercopa, com o Flamengo sagrando-se campeão ao superar o Athletico-PR. Desde então, o torneio quase sempre foi disputado no Mané Garrincha, em Brasília, com exceção de 2022, quando o Atlético-MG conquistou o título na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Lista de campeões da supercopa:

- 1990: Grêmio

- 1991: Corinthians

- 2020: Flamengo

- 2021: Flamengo

- 2022: Atlético-MG

- 2023: Palmeiras

Premiação em jogo

A CBF ainda não divulgou as premiações para os participantes deste ano. Em 2023, o campeão Palmeiras recebeu R$ 10 milhões, enquanto o vice Flamengo embolsou R$ 5 milhões.

O valor total de premiação mais que dobrou em relação às últimas edições. Em 2022, o Atlético-MG levou R$ 5 milhões, e o vice Flamengo, R$ 2 milhões, impulsionado principalmente por um aporte de R$ 5 milhões (US$ 1 milhão) da Conmebol, que ainda não está confirmado para 2024.