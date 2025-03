CBF apresenta bola oficial das Séries B, C e D do Brasileirão 2025

A bola oficial da Série B do Brasileirão vai rolar de cara nova em 2025. A alemã uhlsport Match Pro, utilizada desde 2022 nas Série B, C e D da competição nacional, foi eleita mais uma vez a bola oficial da competição que começa a partir do dia 5 de abril.

Apresentada oficialmente nesta quarta-feira (26), a bola da marca alemã se destaca pelo design com linhas azuis com detalhes em laranja sobre uma base branca, que garantem fácil visibilidade em campo.

O equipamento foi amplamente elogiado por diversos profissionais nas últimas temporadas. O laminado em Poliuretano (PU) de alta performance, combinado ao sistema interno de laminação em espuma, oferece controle otimizado e maior conforto, segundo a marca. A bola tem selo Fifa, garantindo que está apta para qualquer campeonato no mundo.

O início da Série B reserva emoções para a dupla Re-Pa. O Remo estreará fora de casa, contra a Ferroviária, enquanto o Paysandu joga em Belém, diante do Athletico-PR. E a torcida paraense já pode marcar no calendário: os clássicos entre Leão e Papão estão agendados para a 13ª e a 32ª rodadas. O primeiro duelo ocorrerá entre os dias 20, 21 ou 22 de junho, e o do returno será realizado em 17, 18 ou 19 de outubro.

A nova bola também marcará presença nas Séries C e D, com o modelo uhlsport Game Pro, que começarão no dia 13 de abril. O acordo entre a uhlsport e a CBF teve início em 2022, quando a marca passou a fornecer as bolas da quarta divisão. Em 2023, a parceria foi ampliada para a Série C e, desde então, a Série B também adotou o equipamento.