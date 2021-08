CBF altera data e horário do jogo entre Paragominas e Imperatriz-MA pela 12ª rodada da Série D

O jogo entre Paragominas e Imperatriz-MA sofreu alteração. A partida válida pela 12ª rodada da Série D saiu do domingo (22), às 16 horas, para o sábado (21), às 18 horas, na Arena Verde, em Paragominas (PA). Segundo a CBF, a solicitação foi do Jacaré.

Antes desse confronto, o Paragominas joga contra o Moto Club, no sádado (14), às 15h30, no Nhozinho Santos, em São Luis (MA), pela 11ª rodada. Na 7ª posição no grupo A2, o time paraense precisa vencer para voltar ou encostar no G-4 e ainda sonhar com a classificação para a próxima fase da competição.