Castanhal viaja até Manaus para estreia na Copa Verde contra o Fast Club

O Castanha vai estrear na Copa Verde na próxima quarta-feira (13), às 16h, no estádio da Colina, contra o Fast Club (AM). O time paraense chega a Manaus com um dia de antecedência do jogo, na terça-feira (12). Antes de começar a competição, o Japiim fez dois amistosos, um contra o time de Capitão Poço e outro com o Sport Real.

O Castanhal venceu o Sport Real por 3 a 1, já o duelo com o Capitão Poço terminou empatado em 1 a 1. Para o atacante Canga, dentre as partidas preparatórias, o jogo contra o Laranja Mecânica foi o mais complicado e se aproximou com o que o Japiim vai encontrar contra o Fast Club (AM).

“Acho que contra o Capitão Poço foi um pouco mais difícil para nós, saímos atrás do placar, foi mais complicado para buscarmos o resultado. Não que a equipe do Sport Real não fosse qualificada, mas também não ofereceu tanto perigo para a gente. Respeitando o grupo deles, mas nós nos complicamos mais com o time do Capitão Poço”, analisou o jogador.

Além disso, o atacante ressaltou que embora a Fast esteja com uma equipe mais nova, o jogo será difícil. “Sabemos que o time deles é qualificado, apesar de que disseram que vão jogar com o sub-20, mas os (garotos) querem mostrar serviço. Então, eles vão vir para ganhar, e temos que mostrar nossa força e sair de lá com a classificação”, finalizou Canga.