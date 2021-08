Castanhal vence Ypiranga no Amapá e se classifica para a próxima fase da Série D

O Castanhal visitou o Ypiranga-AP no início da noite de domingo (8) e venceu por 2 a 0, no Estádio Zerão. Os gols foram de Samuel e Leandro Cearense. Com o resultado, o Japiim se garantiu na próxima fase do torneio e continua com a melhor campanha do torneio. A equipe está invicta com oito vitórias em 10 partidas.

Com a expulsão do zagueiro Alan, do Ypiranga-AP, o Castanhal jogou com um a mais desde os 20 do primeiro tempo. O primeiro gol veio aos 30, com um chute da entrada da área de Samuel. Aos 8 da etapa final, Leandro Cearense aproveitou um cruzamento para estufar as redes. Flávio ainda foi expulso aos 45 e igualou o número de jogadores em campo, mas o placar permaneceu o mesmo.

Com a vitória, o Castanhal avança de fase com quatro rodadas de antecedência. O próximo jogo da equipe é no domingo (15), às 15h, contra o Sampaio (RR), no Modelão.