Castanhal vence fora de casa e é líder isolado na Série D do Brasileiro

O Castanhal continua o momento positivo na Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (13), o Japiim visitou o Penarol-AM, no Estádio Floro de Mendonça, e venceu por 1 a 0, gol do atacante Pecel. Com a vitória o clube castanhalense é o líder do grupo 1, isoladamente, com seis pontos.

O gol de Pecel veio apenas no segundo tempo, mas foi o suficiente para manter a invencibilidade do Castanhal. O Japiim volta a campo no sábado (19), quando recebe o São Raimundo-RR, no Estádio Modelão. A partida é válida pela terceira rodada da Série D.