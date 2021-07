Castanhal vence Fast-AM e mantém liderança isolada na Série D

O Castanhal continua nadando de braçada na Série D. No último sábado, o Aurinegro venceu a quarta partida consecutiva ao bater o Fast-AM por 2 a 1, no Modelão.

O duelo, pela 8ª rodada do Grupo A1, teve um primeiro tempo intenso. O Japiim abriu o placar logo aos 2 minutos, com Lukinhas. O camisa 7 tabelou com Fazendinha na entrada da área e acertou um belo chute no canto do goleiro Iago Salles, que se esticou e não alcançou.

A resposta da equipe amazonense foi rápida. Cleberson Ilustre falhou feio na defesa, tropeçou na bola e deixou ela limpa para André, que só fez tocar para o artilheiro Jack Chan empurrar para o fundo das redes: 1 a 1.

O Japiim dominava o jogo e criou várias chances de voltar a ficar à frente no placar, mas o segundo gol aurinegro só saiu mesmo aos 35. Willian Fazendinha cobrou escanteio e a bola chegou em Pecel, que testou para o gol, sem chances para Iago Salles fazer a defesa.

O resultado mantém o Castanhal invicto e na liderança isolada do grupo, com 20 pontos. O próximo compromisso do time paraense será no próximo domingo, contra o Atlético-AC. A partida será no Estádio Florestão, em Rio Branco-AC, Pas 18h (de Brasília).