Castanhal vem se reforçando para o Parazão e Série D

O Castanhal começou se preparar para o Parazão 2021 ainda em dezembro do ano passado, quando começou a se reforçar para o estadual e para Série D deste ano. Em 2020 o Japiim da estrada conquistou o terceiro lugar no Estadual.

Segundo o presidente do Castanhal, Helinho, o clube realizou contratações pontuais. “Mantemos jogadores formados pela nossa base, que nesse ano de 2020 deu certo, buscamos o objetivo juntos. Fizemos algumas contratações pontuais, a expectativa é que em 2021 o Castanhal venha muito mais forte, em busca dos seus objetivos que é permanecer entre os melhores do Estado e brigando sempre pelas vagas nacionais”, avaliou.

Comissão Técnica

Para a próxima temporada o Japiim terá como treinador Arthur Oliveira, mais conhecido como Rei Arthur, que comandou o Castanhal durante a temporada de 2020, deixando o clube com um calendário cheio para 2021. Rei Arthur terá dois auxiliares técnicos, Aldenir Risada auxiliar técnico de Arthir Oliveira. E Ferreti de Jesus, que está no clube há alguns anos.

O novo preparador físico será Ernandes Holanda, foi técnico do sub-18 e campeão Paraense da categoria. O preparado de goleiros André Luiz, que trabalho na base e no elenco profissional.

Jogadores por posição

Goleiro

Axel, 28 anos, que defendeu por dois anos Bragantino (PA) na última temporada e levou o Tubarão até a segunda fase da Série D. Com passagens pela Tuna Luso, Santos (AP) e Tupi (SP).

Paulo Henrique, 28 anos, foi destaque do Japiim durante o Estadual de 2020.

Paulo Roberto, 29 anos, cria da base do Castanhal está de volta para defender as cores do clube. O atleta tem passagens Paragominas (PA), Cametá (PA), Caeté (PA).

Zagueiro

Cleberson, 31 anos, capitão da equipe durante a temporada passada. Com passagens pelo Guarany de Sobral (CE), Inter de Limeira (SP).

Guilherme, 27 anos, seu último time foi a Sociedade Esportiva Caeté (PA).

Lucão, foi titular durante a última temporada, também atuou na equipe de aspirantes do Paysandu e foi titular na Tuna Lusa durante a disputa da Segundinha do Parazão.

Lucas, esteve no elenco do Japiim durante o ano de 2020, também pode ser utilizado como lateral-esquerdo.

Lateral

Daelson, atua como lateral-direito, disputou o Parazão pelo Independente de Tucuruí e esteve no elenco da Tuna Lusa.

Magnum, lateral-direito, esteve no elenco do Castanhal durante o ano de 2019 e em 2020 - no retorno do Campeonato após a paralização em decorrência da covid 19.

Leandro Cabecinha, lateral-esquerdo, destaque do Parazão 2020 com três assistências e três gols pelo Independente.

PC Timborana, destaque do Parazão jogando pelo próprio Castanhal.

Meio-Campo / Volante

Samuel, atua como meia e volante, teve seu contrato renovado para temporada de 2021.

Lynconl, joga como volante, tem passagem pelo Paragominas (PA), Portimonense e Marítimo – ambos de Portugal.

William Fazendinha, camisa 10 do Japiim da Estrada, com três gols e três assistências na última temporada.

Marcos, cria da base do Castanhal, foi campeão do Paraense Sub-20 em 2018, destaque do Paraense Sub-19 e em 2020 atuou como titular em algumas oportunidades no elenco principal.

Alexandre, iniciou a pré-temporada no Castanhal, mas foi contrato pelo Treze-PB onde disputou a Série C e foi campeão paraibano.

Gui Campana, atua no meio de campo, tem passagem por Rio Branco-AC onde disputou a Série D.

Thárcio, atua como meia atacante, tem habilidade ambidestra, foi vice campeão da Segundinha do Parazão pelo Gavião Kyikatêjê.

Atacante

Fidélis, durante a temporada de 2020 atuou no Bragantino-PA e disputou a Série D.

Canga, também esteve no elenco do Bragantino durante o ano de 2020.

Pecel, vice artilheiro do Parazão 2020, pelo Japiim, com oito gols.

João Leonardo, esteve no elenco do Japiim durante o ano de 2020, além de ter passagem pelo Jataiense-GO (onde foi campeão da segunda divisão do goiano).

O Castanhal deve estrear pelo Campeonato Paraense 2021 contra o Paragominas, domingo (28/02), às 16h, sem local definido.