Castanhal promove lançamento da camisa para a temporada 2021

Por meio do Instagram, o Castanhal, principal surpresa do futebol paraense em 2020, abriu uma campanha para o lançamento da camisa do clube para a temporada 2021. O uniforme será feito pela marca própria, a Linha Japiim, e é chamado de 2k21. A data para a divulgação completa 17 de dezembro.

Vale lembrar que na próxima temporada, o Castanhal disputa a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D. Por isso, a equipe confirmou a renovação com o técnico Artur Oliveira, que foi o comandante neste ano.