Castanhal: presidente aguarda liberação do estádio e diz: 'A mudança de data acabou nos ajudando'

O Castanhal x Paysandu irão se enfrentar pelo jogo de volta da Copa Verde no dia 10 de novembro, às 15h, antes a partida estava marcada para o dia 3, porém, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a tabela e essa mudança acabou beneficiando o Castanhal, pois o clube aurinegro teria que jogar de portões fechados por conta de laudos pendentes do estádio Maximino Porpino.

A equipe de O Liberal conversou com o presidente do Castanhal, Helinho Paes, que afirmou que o ajuste foi benéfico ao clube aurinegro e aguarda a liberação do estádio.

“A mudança de data acabou nos ajudando, pois iriamos enfrentar o Paysandu no Maximino Porpino de portões fechados, já que o estádio estava sem o laudo da Polícia Militar. A vistoria já foi realizada, protocolamos o laudo na FPF que encaminhou ao Ministério Público. Agora com essa mudança na tabela teremos um tempo maior e esperamos a resposta do MP”, disse.

Paysandu x Castanhal empataram em 1 a 1 na primeira partida em Belém, realizada no Estádio da Curuzu. Quem vencer o jogo de volta estará classificado para a semifinal da Copa Verde. Em caso de um novo empate a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis. Japiim x Papão terá transmissão lance a lance no OLiberal.com.