Castanhal engrossa elenco com a contratação do lateral Leandro Cabecinha

O Castanhal soma mais um importante jogador no elenco. O lateral Leandro Cabecinha acertou o ingresso no Japiim depois de uma longa conversação.

Nesta quarta-feira (30) o Castanhal postou em sua rede social a figura do lateral, dando lhe boas-vindas.

Leandro Cabecinha, 24 anos, se destaca como um dos melhores laterais do futebol paraense. Além do chute forte. é preciso no apoio ao ataque e seguro na marcação.

No Parazão de 2020 esteve atuando pelo Independente com 3 gols e 3 assistências. Na Copa do Brasil pelo CRB – Al marcou dois gols.

Ultimamente vinha atuando no futebol português, defendendo o Grupo Desportivo de Bragança [GDB], time participante da Série A portuguesa.

O Castanhal contava apenas com laterais pela ala direita: Daelson e Magnum. Agora conta com especialista na esquerda.

Além de Leandro Cabecinha, o Japiim também anunciou o meia-atacante Tharcio Santos, 21 anos. Ele atuou pelo Gavião Kyikatejê na recente Segunda Divisão. É cria da divisão de base da Desportiva e com passagem por clubes lusitanos.