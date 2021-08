Castanhal e Paragominas repudiam fala de comentarista que disse 'não perder tempo com Série D'

O Castanhal e o Paragominas se manifestaram, por meio de uma nota conjunta, contra as declarações de um comentarista em um programa televisivo local. Na edição que foi ao ar nesta segunda-feira (16), um dos apresentadores disse que "não respeitava times de Série D". As duas equipes do interior do estado são as únicas representantes do Pará na quarta divisão nacional em 2021.

No comunicado, Castanhal e Paragominas manifestam total repúdio aos comentários do apresentador. De acordo com a nota, os times estão em uma competição nacional de suma relevância e merecem respeito pelo desempenho nos campeonatos.

Ainda de acordo com a nota, as declarações do comentarista "menosprezam a grandeza e o esforço que o futebol do interior realiza diariamente para representar o estado no cenário local e nacional".

O Castanhal é o atual líder geral do campeonato brasileiro da Série D, com 29 pontos em 11 jogos e campanha invicta. Já o Paragominas está na sexta colocação do grupo A2, com 14 pontos em 11 rodadas.

Entenda o caso

Durante o programa, um dos apresentadores indica que o assunto que seria discutido eram as vitórias dos clubes paraenses na Série D. Na última rodada, tanto Castanhal quanto Paragominas golearam. O Japiim venceu o Sampaio-RR por 5 a 0, enquanto o Jacaré bateu o Moto Club, no Maranhão, por 4 a 1.

No entanto, o comentarista se recusou a falar sobre esses resultados, alegando que "Série D e nada é a mesma coisa.

"É tudo time de prefeitura. Nenhum time desses presta. É tudo time de prefeitura, feito pra desviar dinheiro. Eu não vou perder o meu tempo com Série D", disse o comentarista.

Veja a nota de Castanhal e Paragominas na íntegra:

Castanhal Esporte Clube e Paragominas Futebol Clube, Diante das lamentáveis declarações ocorridas no programa “Mestres da Bola” do dia 16/08/2021, as quais denegriram e ofenderam as duas instituições e demais Clubes do Estado, vêm através desta nota repudiar e salientar que os dois Clubes hoje representam não só seus municípios, mas também o estado do Pará, em uma competição nacional e de suma relevância, que pode garantir o acesso das equipes nas divisões hoje ocupadas por outros grandes Clubes deste Estado.

Declarações como esta menosprezam a grandeza e o esforço que o futebol do interior realiza diariamente para representar o estado no cenário local e nacional, sendo toda e qualquer declaração que ataque essas instituições ofende não só as mesmas, mas como todo o futebol do estado do Pará.