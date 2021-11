Castanhal anuncia renovação com meia e atacante

Após anunciar a renovação com o técnico Cacaio, o Castanhal segue o trabalho para montar o plantel da temporada 2022. Desta vez, o clube anunciou as renovações do meia Lukinha e do atacante Pedrinho.

Os dois atuaram no Japiim durante a Série D e a Copa Verde. Eles foram importantes na campanha na Série D, quando o Japiim foi invicto na primeira fase, mas caiu nas oitavas de final.

Lukinha fez 18 partidas e marcou dois gols pelo Castanhal neste ano. Já Pedrinho disputou 12 jogos e marcou um gol.