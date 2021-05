Castanhal contrata a volante com experiência internacional

Um é pouco, dois é bom. O Castanhal, depois de anunciar o volante Ricardo Capanema como reforço para a Série D, horas depois publicou o nome de Marcão, volante de contenção. Jogador de 23 anos com experiência internacional.

Marcos Paulo Junior dos Santos Camargo tem 23 anos e tem sua formação de categorias de base na equipe do Marília-SP. Como jogador profissional atuou no Hienghène Sport, da Nova Caledónia, inclusive participou do Mundial de Clubes da Fifa pela equipe do sul da França.

O Japiim se arrumando para fazer boa campanha na Série D que começa dia 6 de junho diante do Galvez-AC, jogo marcado para o Modelão, às 15h.