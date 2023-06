Casimiro teve cartão bloqueado ao tentar pagar o troféu de R$ 825 mil de Lionel Messi

O streamer Casimiro Miguel, da já bem conhecida Cazé TV, teve o cartão bloqueado ao tentar pagar o prêmio de R$ 825 mil, que pertencia à Lionel Messi, arrematado no Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr. Em uma live, Cazé contou a divertida história de como o bloqueio ocorreu.

“Já veio o cara com a maquininha. Aí eu falei: ‘Tu sabe que eu não vou pagar agora, né?’ Aí o cara pediu para eu tentar. Tipo, o cara quer que eu passe R$ 800 mil, 1h da manhã em outro estado. E ele falou que os outros conseguiram. Aí eu falei: ‘Meu irmão, você não está entendendo. Tu passou o cartão da filha do Silvio Santos. O meu é um pouco diferente'”, contou.

“Aí beleza, passei o cartão e o que aconteceu? Bloqueou meu cartão. Eu falei para o cara: ‘Não vai dar!’ Bloqueou o meu cartão, mano”, completou em tom de brincadeira.

Apesar do fato, o streamer conseguiu levar o prêmio para casa. Além do troféu, o prêmio inclui um jantar com a atriz Deborah Secco.