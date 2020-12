Casillas, lenda espanhola, volta a trabalhar no Real Madrid

O Real Madrid comunicou a chegada do ex-goleiro e lenda do do clube Iker Casillas para trabalhar como assistente do diretor geral da Fundação Real Madrid nesta terça-feira. Em nota, os merengues afirmam que o veterano possui os mesmos valores da equipe e que a notícia era motivo de orgulho por reatar laços com um dos grandes ídolos do futebol espanhol.

Em resposta nas redes sociais, o ex-jogador afirmou que era um "orgulho voltar à casa" e que está disposto a enfrentar este novo desafio com vontade e empolgação. O retorno de Casillas se soma a outras estrelas merengues, como Zidane, treinador do time profissional, Raúl, treinador do Castilla, além de Roberto Carlos e Arbeloa, como embaixadores do clube.

O namoro para que o ídolo voltasse ao Real Madrid fazia tempo, mas faltava o acordo entre Florentino Pérez e Casillas para encontrar o melhor lugar dentro da entidade. Como jogador, o espanhol conquistou 19 títulos, sendo três Champions League e cinco Campeonatos Espanhóis.