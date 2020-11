Casagrande elogia Fernando Diniz e parabeniza Raí por não ter demitido o treinador

O bom momento vivido pelo São Paulo sob o comando de Fernando Diniz foi motivo de elogios de Walter Casagrande. Para Casão, o Tricolor é o melhor time no momento muito por conta do trabalho do treinador, parabenizando Raí, diretor de futebol do clube, por não ter demitido o técnico quando ele estava pressionado.

> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro

- É um ótimo treinador, está conseguindo fazer o São Paulo subir. É o melhor time no Campeonato no momento. Parabéns para o Raí. Grande pressão para demitir e não demitiu - afirmou Casagrande no programa "Globo Esporte" desta manhã.

O São Paulo enfrenta o Vasco no domingo, às 16h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor é terceiro colocado e tem 36 pontos, dois a menos que o líder Atlético-MG.