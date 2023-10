Carrasco do Brasil na Copa de 2018, belga Hazard anuncia aposentadoria aos 32 anos

O atacante belga Eden Hazard comunicou a decisão de se aposentar do mundo do futebol em um pronunciamento realizado nesta terça-feira (10). Hazard, que já atuou tanto pelo Real Madrid quanto pelo Chelsea, pendurou as chuteiras aos 32 anos de idade, após permanecer sem vínculo a um clube desde o término de contrato com o Real Madrid em junho passado.

"É fundamental ouvir a voz interior e determinar o momento certo para dizer 'chega'. Após uma trajetória de 16 anos recheada de mais de 700 partidas disputadas, optei por encerrar minha carreira como jogador profissional", declarou Hazard.

A carreira de Hazard

A carreira de Eden Hazard teve início no Lille, na França, quando ele tinha apenas 16 anos. Logo na primeira temporada, ele se destacou e foi honrado com o prêmio de Melhor Jovem Jogador do Campeonato Francês. Em 2011, contribuiu significativamente para a conquista do título da liga francesa e da Copa da França com a equipe.

Em 2012, Hazard firmou contrato com o Chelsea, onde viveu o auge da carreira e solidificou sua posição como um dos principais jogadores do mundo.

Dois anos depois, em 2019, Hazard transferiu-se para o Real Madrid em uma negociação que poderia chegar a 150 milhões de euros. No entanto, sua passagem pelo clube espanhol foi marcada por desafios, incluindo lesões e questões relacionadas à forma física.

Hazard também deixou marca na seleção belga, representando-a em três Copas do Mundo: 2014, 2018 e 2022. Em 2018, ele atuou como capitão da equipe, que alcançou as quartas de final e eliminou o Brasil, terminando na terceira colocação do torneio.