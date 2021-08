Cano pede concentração aos jogadores do Vasco antes de partida contra o Remo

O artilheiro do Vasco na temporada, o argentino Germán Cano falou nesta quinta-feira (12) sobre a espectativa de enfrentar o Remo pela Série B. Em entrevista à TV institucional do clube carioca, Cano pediu atenção aos jogadores vascaínos para o jogo em Belém.

"Esse jogo será muito importante para nós. Sabemos que não podemos tomar gols e devemos estar sempre bem concentrados para ter as oportunidades de abrir o placar e fazer os três pontos, que vão ser bem importantes para o campeonato", disse Cano.

O argentino volta ao time titular depois de cumprir suspensão na última partida do Gigante da Colina na Série B, contra o Vila Nova-GO. Além de Cano, o Vasco conta com o retorno de Ricardo Graça, campeão olímpico com a seleção brasileira em Tóquio.

Remo e Vasco se enfrentam a partir das 21h30 nesta sexta-feira (13) no estádio Baenão, em Belém, pela 18ª rodada da segundona. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.