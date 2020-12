Campeões pelo Remo, jogadores conquistam acesso com clube catarinense

O Hercílio Luz-SC conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Catarinense. A equipe alvirrubra venceu no final de semana o Metropolitano-SC pelo placar de 2 a 0 e terminou a primeira fase na liderança, conquistando assim uma vaga na elite do futebol catarinense e a vaga na grande final da Série B estadual. A conquista contou com dois jogadores campeões pelo Remo.

O clube catarinense possui no elenco o lateral direito Geovane, que jogou no Remo em 2019 e levantou a taça do Parazão pelo Leão Azul.

Geovane comemorando seu único gol com a camisa azulina (Cristino Martins / OLiberal)

O outro jogador é o volante Dudu, velho conhecido do futebol paraense e que passou pela equipe remista em 2017 e 2018, conquistando o estadual em 2018.

Dudu fez 30 partidas com a camisa azulina (Fábio Will)

A grande final da Série B do catarinense será entre Hercílio Luz x Prospera-SC. O primeiro jogo ocorre na próxima quarta-feira (16) e a partida decisiva será no sábado (19).