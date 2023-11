Campeão com o Águia e Marabá, Mathaus Sodré é anunciado como técnico do Itabuna-BA

Campeão paraense com o Águia de Marabá, o técnico Mathaus Sodré foi anunciado como o novo comandante do Itabuna-BA. O treinador já desembarcou no sul da Bahia junto com o pai, Gerson Sodré, que também atua como auxiliar técnico.

O técnico de 36 anos chega como a missão de estruturar o Itabuna-BA para uma temporada de calendário cheio em 2024. Depois de alcançar a semifinal do Campeonato Baiano neste ano, o Dragão garantiu vaga na Copa do Brasil e na Série D do Brasileirão, torneios que Mathaus já tem experiência.

No Águia de Marabá, Mathaus viveu a primeira experiência como treinador de equipe profissional. Neste ano, ele levou o Azulão até a terceira fase da Copa do Brasil e conquistou o inédito título paraense, em cima do Remo, no Baenão.

Desligamento

Apesar dos bons resultados, Mathaus saiu do Águia de Marabá no meio da temporada. Em um comunicado à imprensa, o treinador disse que se desligou do Azulão por motivos pessoais. Segundo ele, "o Águia não precisava mais" do trabalho oferecido pela comissão técnica.

Nos sete meses que passou no Pará, Mathaus Sodré comandou o Azulão num total de 29 jogos, com 14 vitórias, oito empates e sete derrotas.