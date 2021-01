Campanha solidária para ajuda da esposa de jogador Marco Goiano

Uma campanha em torno da sra. Joanne Almeida, esposa do jogador Marco Goiano, muito conhecido do torcedor paraense, com passagem pelo Clube do Remo e Bragantino, está correndo nas redes sociais.

Joanne, no momento atual, está internada em um hospital de Manaus- AM com complicações muito forte da Covid-19, numa situação de risco de vida.

Ela precisa ser transferida com urgência para uma unidade de terapia em Goiânia, onde os recursos sãos mais eficientes.

Joanne está na lista de espera de transferência pela Força Aérea Brasileira (FAB), mais devido ao seu avançado estado de saúde foi optado por ela ser transferida em uma UTI aérea avançada e o custo para essa transferência é de R$ 87.000,00 uma soma elevada para o padrão financeiro do jogador.

Sem dispor dessa quantia, Marco Goiano está recorrendo aos amigos que criaram a campanha solidária afim de arrecadar tal soma.

A conta e o Pix de Marco Goiano é:

Caixa Econômica Federal

AG. 2256

OP. 013

C/P 20004-2

CPF. 014.652.931-67

Marcos Vinicius Faleiro de Siqueira [Marco Goiano].

Conta Pix

01465293167