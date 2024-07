Cametá empata fora de casa com o Moto Club-MA e ainda sonha com vaga nos mata-matas da Série D

O Cametá empatou em 1 a 1 com o Moto Club-MA, na noite desta quarta-feira (3), no estádio Castelão, em São Luís, pela 11ª rodada da Série D do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Geovani Itinga, para o Papão do Norte, e por Papel, para o Mapará. O resultado ainda manteve viva às chances da equipe paraense de se classificar à segunda fase da Quarta Divisão.

Agora, o Cametá está na 7ª colocação do Grupo A2 da Série D, com 12 pontos conquistados. No entanto, a diferença para o Tocantinópolis-TO, primeiro time do G-4, é de apenas três pontos. Por outro lado, o Moto Club-MA está na 5ª colocação, com a mesma pontuação do time de Tocantins.

O jogo

Os lances de perigo no primeiro tempo da partida foram do Moto Club-MA, apesar do maior volume de jogo do Cametá. Aos 18 minutos da etapa inicial, Ryan chutou de fora da área e assustou o goleiro Pedro. O atacante teria outra grande chance de marcar antes do intervalo, aos 35 minutos, mas mandou pra fora.

As boas chegadas do Papão do Norte foram recompensadas no início do segundo tempo. Geovane Itinga aproveitou uma bela troca de passes do Moto para finalizar dentro da área e abrir o placar, aos 10 minutos.

A partir disso, o Mapará se lançou ainda mais ao ataque, buscando o gol de empate. A pressão, no entanto, só foi surtir efeito no final do jogo, aos 35 minutos. Em cruzamento de Jorge Pedra, a defesa do Moto Club afastou mal e Papel mandou para o fundo da rede, deixando o jogo em 1 a 1.

Nos minutos restantes, o Cametá continuou pressionando, muito em jogadas pelas laterais e bolas cruzadas na área. Já nos acréscimos, o atacante Papel, autor do gol, foi expulso o que comprometeu o ímpeto ofensivo do time paraense.

Próximos compromissos

O Cametá volta a campo pela Série D na próxima semana, na terça-feira (9), diante do Águia de Marabá, num duelo entre paraenses. O jogo, que será disputado no Parque do Bacurau, está marcado para ocorrer às 20h, pela 12ª rodada do Grupo A2.