Caiu! Hélio dos Anjos não é mais técnico do Náutico/PE

Hélio dos Anjos não é mais técnico do Náutico. Após a derrota do time, jogando em casa, para o Retrô, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano, a direção Timbu, em comum acordo com o profissional, resolveram pela saída. Além dos resultados insatisfatórios em campo, o estopim para a crise foi a demissão do filho e assistente técnico Guilherme dos Anjos.

A crise foi instaurada quando o então assistente de Hélio fez um desabafo em uma rede social. Guilherme se posicionou sobre uma confusão envolvendo jogadores e torcedores do Náutico, após a derrota da última quarta-feira (9), e teria falado, além disso sobre supostos atrasos salariais, sem, no entanto, citar o nome do clube. A demissão do assistente se deu por “justa causa”, provocando a revolta do técnico, que usou a mesma rede para rebater.

Ele escreveu: "Minha palavra não tem curva. Não negocio falsidade. Pela minha honra vou até as últimas consequências! Minha maior riqueza é a minha família e esse nome. Hélio Cézar Pinto dos Anjos".

Hélio dos Anjos chegou aos Aflitos em novembro de 2020. Desde então, comandou o Náutico em 64 jogos, com 30 vitórias, 18 empates e 16 derrotas, um aproveitamento de 56,2%. No estadual, o time é o quinto colocado, com 6 pontos em três jogos. A diretoria ainda não anunciou o nome do novo técnico.