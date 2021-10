Caio Ribeiro revela por que se aposentou aos 30 anos: 'Tive uma discussão séria nos bastidores

Caio Ribeiro, comentarista do Grupo Globo, comentou no 'Flow Sport Club' as razões que o levaram a se aposentar cedo, aos 30 anos. Segundo o ex-jogador relatou, discussões internas com a diretoria do Botafogo após uma derrota para o Flamengo, na reta final do Brasileiro de 2005, resultaram em um cansaço mental no atacante.

- Perdemos o jogo para o Flamengo, a diretoria do Botafogo foi na imprensa e esculachou todo mundo. Eu tive uma discussão muito séria com eles nos bastidores. Não concordei com a forma que eles se posicionaram, acho que naquele momento você não fala nada ou então defende um time que estava fazendo a melhor campanha dos últimos 10 anos - começou Caio Ribeiro.



Ele conta que tirou um período sabático para 'curtir a vida'. Em seguida, as propostas que teve na mesa não agradaram e ele decidiu encerrar a carreira.

- Preciso de uns três meses aqui sem fazer nada, só curtindo, depois eu vejo o que acontece. Eu estava acertado com o Palmeiras, mas como estava há quatro meses parado, o Palmeiras estava para cair e optou por um zagueiro para salvar o time. Veio Copa do Mundo, estamos falando de seis, sete meses sem jogar, é muita coisa para um atleta. As propostas que vieram não me agradaram muito - completou.

Recentemente, Caio Ribeiro anunciou que estava em tratamento contra um câncer, o linfoma de Hodgkin. No início de outubro, o comentarista da Globo informou via rede social que estava curado da doença.