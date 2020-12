Caio Ribeiro critica Honda por sair do Botafogo: 'Tinha que ir com o grupo até o final'

O japonês Honda anunciou oficialmente nesta quarta-feira que está deixando o Botafogo e a saída do atleta em meio a situação delicada do Alvinegro no Campeonato Brasileiro foi reprovada por Caio Ribeiro. O comentarista criticou o planejamento da diretoria e disse que Honda tinha que ficar no clube até o final da competição.

- Eu acho que ele está errado. Quando toma uma decisão, você tem que analisar tudo que você imagina que vai encontrar e lidar com as adversidades. Eu acho que essa responsabilidade tem que ser dividida, tá? O Botafogo pensou muito mal o futebol para esta temporada: falta de linha de trabalho, demissão de treinadores, diretores... você traz um jogador como o Honda, que está num momento mais de final de carreira, e não se preocupa com o entorno dele - disse Caio Ribeiro no "Troca de Passes", do SporTV, na última segunda-feira.

- Então tem a parte da diretoria e do próprio jogador. A 11 rodadas do final, eu acho que você tem que matar no peito e ir com o grupo até o final. Eu não agiria dessa maneira... O que falo dele, eu falo de treinadores. Quando há um risco grande de rebaixamento você sai pra não manchar o currículo? Não, assume a bronca e vai até o final com o grupo - completou.

O Botafogo é 19º colocado do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, cinco a menos que o Bahia, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O Alvinegro enfrenta o Athletico-PR na próxima quarta-feira, às 19h15, no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão.