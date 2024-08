Cagliari x Roma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (18/08) pelo Campeonato Italiano

Cagliari x Roma disputam hoje, domingo (18/08), a primeira rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Unipol Domus, em Cagliari, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cagliari x Roma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última edição da Série A italiana, Cagliari ficou em 16° lugar e soma 8 vitórias, 12 empates, 18 derrotas, 42 gols marcados e 68 gols sofridos. Em seus últimos jogos, o time venceu Carrarese por 3 a 1, empatou com Modena por 2 a 2 e venceu Catanzaro por 2 a 0.

Roma terminou na 6° posição da mesma edição com 18 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 65 gols marcados e 46 gols sofridos. Durante seus últimos amistosos, a equipe empatou com Everton por 1 a 1, venceu Barnsley por 4 a 0 e empatou com Olympiacos por 1 a 1.

Cagliari x Roma: prováveis escalações

Cagliari: Scuffet; Luperto, Wieteska, Zappa; Augello, Deiola, Marin, Azzi; Piccoli, Pavoletti e Luvumbo.

Roma: Svilar; Celik, Mancini, Nidcka, Angelino; Pellegrini, Cristante, Soulé, Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

FICHA TÉCNICA

Cagliari x Roma

Campeonato Italiano

Local: Unipol Domus, em Cagliari, Itália

Data/Horário: 18 de agosto de 2024, 15h45