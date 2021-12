Caeté vence São Raimundo no primeiro jogo da semifinal da Segundinha

Caeté e São Raimundo se enfrentaram na tarde desta quinta-feira (16) no Diogão, pelo confronto de ida da semifinal da Série B do Campeonato Paraense, “a Segundinha”. A equipe bragantina venceu por 1 a 0. A partida é realizada após o Pantera conseguir retornar a competição através da justiça.

O único gol da partida saiu aos 11 minutos do primeiro tempo, com Antony em cobrança de falta. Assim como aconteceu contra o Parauapebas, o resultado deixa a equipe do Caeté perto do acesso à elite do Parazão.

O jogo de volta das semis será neste domingo (19), às 15h30, no Centro de Treinamento do Remo. Com o resultado do primeiro jogo, o time de Bragança tem a vantagem do empate. O Pantera precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga na decisão. Quem se classificar para final também garante espaço na elite do Parazão do ano que vem.