AO VIVO: Caeté e Águia de Marabá medem forças para decidir quem avança à semifinal do Paraense

Outro duelo deste domingo (17) pelas quartas de final do Parazão será entre Caeté e Águia de Marabá. As duas equipes entram em campo a partir das 15h30, no estádio Diogão, em Bragança. No primeiro confronto, o Azulão saiu na frente e venceu por 2 a 0, em Marabá. Para reverter a vantagem, os donos da casa precisam vencer por três gols de diferença ou igualar o placar e levar a decisão para as penalidades máximas. Quem passar encontra o vencedor de Paysandu x Bragantino.

Assista ao vivo Caeté x Águia:

Nos primeiros 90 minutos, o atual Campeão Paraense foi bastante superior em campo, dominando as ações do início ao fim da partida. Destacou-se na vitória o bom aproveitamento do atacante Braga, autor dos dois gols da vitória. A vitória em Marabá foi seguida por outra vitória, na Copa do Brasil, contra o Capital, um novo triunfo foi contabilizado, com direito a outra cota milionária da CBF, transformando o clube no maior arrecadador de premiações do futebol paraense nas últimas duas temporadas, com valores que ultrapassam os 7 milhões de reais.

VEJA MAIS



Na primeira fase, o time conseguiu a classificação graças a um quinto lugar geral, em uma campanha de três vitórias, três empates e suas derrotas. Na contagem geral, o adversário se saiu melhor, mesmo conquistando as mesmas três vitórias, três empates e duas derrotas. No entanto, a equipe treinada pelo técnico Arthur Oliveira foi além no quesito gols marcados, fazendo exatamente o dobro do adversário.

Para este jogo, o treinador não deve ter mudanças no time. No jogo de ida, o ataque do Guerreiro foi composto por Raylson e Tracuateua. Uma opção pode ser a entrada de Fidélis, que no jogo passado foi acionado na etapa final para deixar o time mais ofensivo, no lugar do volante João Vitor.