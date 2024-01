Buscando topo da tabela, Bragantino e São Francisco de enfrentam pela 3ª rodada do Parazão 2024

O Campeonato Paraense 2024 já está chegando na 3ª rodada da primeira fase, e em busca do topo da tabela, Bragantino e São Francisco se enfrentam neste domingo (28), a partir das 15h30, no Estádio São Benedito, o Diogão, em Bragança. Ambos os times estão na parte de cima da tabela e querem encostar nos líderes.

O Bragantino, dono da casa, ocupa atualmente o 6º lugar da tabela, e quer vencer para conquistar os três pontos e colar nos líderes da tabela. Nos dois primeiros jogos, o Tubarão ficou no empate, na segunda rodada, mesmo tendo marcado dois contra a Tuna Luso, fora de casa, a equipe não conseguiu segurar o placar e a partida terminou em 2 a 2.

Agora, o Tubarão conta com boa parte do elenco para a disputa dos três pontos, sendo a única baixa o zagueiro Venilson que, de acordo com representantes do clube, sentiu desconfortos durante os treinos e tendo sido constatada uma lesão, não especificada. O jogador está no departamento médico e deve ficar de fora da partida contra o Bragantino.

Já o São Francisco, está no topo da classificação, assegurando o 3º lugar, com três pontos, atrás apenas de Remo e Paysandu. O Leão de Santarém busca mais uma vitória para garantir a posição, e precisa mostrar uma melhora de desempenho, já que na última partida, contra o Santa Rosa, a equipe garantiu a vitória com um gol, mesmo com um pênalti perdido.

A equipe santarena não tem nenhuma baixa para a partida, e os 20 jogadores relacionados estão à disposição do técnico Samuel Cândido.

Ficha técnica

Bragantino x São Francisco

Campeonato Paraense 2024 - 3ª rodada

Data: domingo (28)

Hora: 15h30

Local: Estádio São Benedito (Diogão), em Bragança

Bragantino: Henrique, José Jr, Venilson Taperaçú, Rafael e Jhonson; Lucão, Andrezinho, Gully, Gileard, Charles e Edicleber. Técnico: Rogerinho Gameleira.

São Francisco: Claudio Vitor, Rony, Diego Macedo, Diego Fracaroll, Cristian Moura, Pedro Sena, Leandro Silva, Ryan, Arian Taperaçu, Thiago Miranda e Flávio. Técnico: Samuel Cândido.