Brusque x Barra: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (29/03) pelo Campeonato Catarinense

As equipes Brusque x Barra disputam nesta quarta-feira (29/03) a partida de volta da semifinal do Campeonato Catarinense. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brusque x Barra ao vivo?

A partida Brusque x Barra poderá ser assistida pelo serviço de streaming NSports, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Brusque x Barra​ chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Brusque ficou em 3° lugar e somou 4 vitórias e 7 empates. Nas quartas de final, o time superou Concórdia após empate sem gols e vitória de 2 a 0.

Já Barra terminou a fase de grupos em 7° lugar com 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Em seguida, Barra venceu Chapecoense após uma vitória de 2 a 0 e outra de 2 a 1.

Brusque venceu a partida de ida contra Barra por 2 a 1.

Prováveis Escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Danilo Belão, Wallace, Éverton Alemão e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, João Pedro e Jhemerson; Cléo Silva, Everton Bala e Guilherme Queiroz. Técnico: Luizinho Lopes.

Barra: Ewerton; Muriel, Lucas Oliveira, Thiago Sales e Gustavo Salomão; Natan, Felipe Baiano, Gabriel Terra e Roldan; Alan James e Adilson Bahia. Técnico: Rafael Piccinin.

FICHA TÉCNICA

Brusque x Barra

Campeonato Catarinense

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)

Data/Horário: 29 de março de 2023, 19h