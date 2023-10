Bruno Guimarães ganha presente inusitado da torcida do Newcastle; saiba qual

O Newcastle fez sua estreia na Champions League com direito a goleada de 4 a 1, com o brasileiro Bruno Guimarães como um dos destaques. O camisa 39 brilhou em campo, deu assistência no segundo gol da equipe, com direito a um presente inusitado da torcida. Após o apito final, os fãs do meia arremessaram unidades de Kinder Ovo no campo.

Para comemorar a vitória, os jogadores foram até a torcida e Bruno recebeu uma "chuva" de chocolates. Os ingleses decidiram agradar o brasileiro após ele revelar, em uma entrevista recente, que Kinder Ovo era sua marca favorita de chocolates.

"A gente estava conversando com a torcida ali depois do jogo, e começaram a jogar Kinder Ovo no campo, mas fiquei um pouco sem graça de pegar. É legal, é um reconhecimento. Acho que pelo que fiz pelo clube. Assinar em um dos piores momentos do clube, quando ninguém acreditava, sem dúvida é muito especial", disse Bruno, após a surpresa dos torcedores.

(*Juliana Maia, estagiária sob a supervisão da editora de Oliberal.com, Ádna Figueira)