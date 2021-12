Bruninho, menino que foi ameaçado por santistas, brilha em jogo beneficente dos amigos de Gabigol

O menino Bruninho, de 9 anos, que foi vitima de insultos e ameaças de torcedores do Santos por pedir a camisa de Jaílson, que na situação defendia o Palmeiras, pôde ser visto no amistoso amigos de Gabigol e Narciso, contra os amigos de Claudinho, do Zenit (RUS).

O garoto brilhou e marcou dois gols no empate em 5 a 5 entre os dois times que estava recheado de personalidades do futebol, da internet e da música. No time de Gabigol e Narciso, além de Bruninho, estavam presentes Cartolouco, os funkeiros MC Gui e MC Livinho, o ex- BBB Prior, o incluencer Jukanalha, Lucas Braga, do Santos, e os ex-jogadores Anderson Lima e Silvio Luiz. O time de Claudinho recebeu nomes como o do funkeiro MC WM, o youtuber Lucaneta e o jogador Afef Manga, do Goiás, que marcou um bonito gol durante a partida.

Bruninho foi alvo da intolerância de parte da torcida do Santos durante um clássico do Peixe contra o Palmeiras, na Vila Belmiro. Ao fim da partida, o menino pediu e recebeu uma camisa do goleiro Jaílson, de quem é fã. O menino relatou que teve medo de morrer.

- Naquela hora eu senti muito medo de morrer. Por que eles estavam falando 'pega o pai dele', 'pega a bolsa'. Eles ficaram cuspindo na gente e xingando a gente com palavrões pesados - recordou em entrevista ao Esporte Espetacular, na ocasião.

Depois da represália, o menino de 9 anos publicou um vídeo na internet pedindo desculpas por ter pedido a camisa do Jaílson. As cenas emocionaram o mundo da bola, visto que vários jogadores, entre eles Neymar, Gabigol, Pelé e o próprio goleiro palmeirense enviaram recados a Bruninho. O menino ainda teve a oportunidade de conhecer seu ídolo Neymar e recebeu uma camisa autografada do craque brasileiro.