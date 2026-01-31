Brighton x Everton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (31/01) pela Premier League Brighton e Everton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 31.01.26 11h00 O Everton soma só 3 pontos a mais que o Brighton na Premier League (X/ @Everton) Brighton x Everton disputam hoje, sábado (31/01), a 24° rodada da Premier League. O jogo inicia às 12h (horário de Brasília), no Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Brighton x Everton ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 12h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Everton acumula na Premier League um total de 33 pontos, 9 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 25 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Brighton soma 30 pontos, 7 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 33 gols marcados e 31 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas do campeonato inglês. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Leeds x Arsenal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/01) pela Premier League Leeds e Arsenal jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Brighton x Everton: prováveis escalações Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Van Hecke, De Cuyper; Ayari, Gross; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Garner; Ndiaye, Armstrong, McNeil; Barry FICHA TÉCNICA Brighton x Everton Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra Data/Horário: 31 de janeiro de 2026, 12h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brighton Everton jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) por La Liga Real Madrid e Rayo Vallecano jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 9h00 DOMINGÃO Tuna x Águia e São Raimundo x Amazônia encerram a segunda rodada do Parazão 2026 Tuna tenta reação após derrota, enquanto Amazônia busca manter embalo no estadual 01.02.26 7h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 Futebol Bragantino e Cametá empatam na abertura da segunda rodada do Parazão Mapará sai na frente, mas time da casa reage no segundo tempo e soma primeiro ponto na competição 31.01.26 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A 01.02.26 8h00 Futebol Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para 01.02.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 Campeonato Espanhol Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) por La Liga Real Madrid e Rayo Vallecano jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 9h00