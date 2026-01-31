Capa Jornal Amazônia
Brighton x Everton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (31/01) pela Premier League

Brighton e Everton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Everton soma só 3 pontos a mais que o Brighton na Premier League (X/ @Everton)

Brighton x Everton disputam hoje, sábado (31/01), a 24° rodada da Premier League. O jogo inicia às 12h (horário de Brasília), no Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Brighton x Everton ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 12h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Everton acumula na Premier League um total de 33 pontos, 9 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 25 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Brighton soma 30 pontos, 7 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 33 gols marcados e 31 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas do campeonato inglês.

Brighton x Everton: prováveis escalações

Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Van Hecke, De Cuyper; Ayari, Gross; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Garner; Ndiaye, Armstrong, McNeil; Barry

FICHA TÉCNICA
Brighton x Everton
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra
Data/Horário: 31 de janeiro de 2026, 12h

