Brighton x Crystal Palace: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15) pela Premier League

Brighton x Crystal Palace disputam hoje, domingo (15/12), pela 16° rodada da Premier League. O jogo inicia às 11h (horário de Brasília), no Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brighton x Crystal Palace ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Brighton já acumula na Premier League um total de 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 25 gols marcados e 22 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Crystal Palace acumula 13 pontos, 2 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 14 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas da competição.

VEJA MAIS

Brighton x Crystal Palace: prováveis escalações

Brighton: Verbruggen; Lamptey, Van Hecke, Dunk e Estupiñan; Baleba e Ayari (O'Riley); Rutter, João Pedro (Minteh) e Mitoma; Ferguson (Welbeck).

Crystal Palace: Henderson; Chalobah, Lacroix e Guéhi; Muñoz, Hughes, Lerma e Mitchell; Sarr e Eze; Mateta.

FICHA TÉCNICA

Brighton x Crystal Palace

Campeonato Inglês

Local: Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra

Data/Horário: 15 de dezembro de 2024, 11h