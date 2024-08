Brentford x Crystal Palace: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18) pela Premier League

Brentford x Crystal Palace disputam hoje, domingo (18/08), a primeira rodada da Premier League. O jogo acontecerá às 10h (horário de Brasília), no Estádio Brentford Community, em Brentford, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brentford x Crystal Palace ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última edição da Premier League, Brentford ficou em 16° lugar com 10 vitórias, 9 empates, 19 derrotas, 56 gols marcados e 65 gols sofridos. Em seus últimos amistosos, a equipe perdeu para Estrela Amadora por 3 a 1, empatou com Wolfsburg por 4 a 4 e empatou com Watford por 1 a 1.

Já Crystal Palace ocupou a 10° posição e somou 13 vitórias, 10 empates, 15 derrotas, 57 gols marcados e 58 gols sofridos. Recentemente, o time passou por uma vitória de 3 a 1 sobre Wolverhampton, outra de mesmo placar contra West Ham e empatou com Nantes por 1 a 1.

Brentford x Crystal Palace: prováveis escalações

Brentford: Flekken, Roerslev, Nathan Collins, Ethan Pinnock, Kristoffer Ajer, Norgaard, Vitaly Janelt, Mathias Jensen, Mbeumo, Ivan Toney e Yoane Wissa. Técnico: Thomas Frank.

Crystal Palace: Dean Henderson, Chris Richards, Joachim Andersen, Guehi, Daniel Muñoz, Wharton, Doucouré, Mitchell, Daichi Kamada, Eberechi Eze e Jean-Philippe Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

FICHA TÉCNICA

Brentford x Crystal Palace

Premier League

Local: Estádio Brentford Community, em Brentford, Inglaterra

Data/Horário: 18 de agosto de 2024, 12h30