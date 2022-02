Brasileiros que atuam no futebol da Ucrânia deixam o país em meio a ataques soviéticos

O estado de guerra que sitia a Ucrânia tem colocado em risco a vida de milhões de pessoas, entre elas centenas de estrangeiros que atuam nos clubes do país. Neste final de semana, três brasileiros do Shakhtar e Dínamo deixaram a capital do país de trem, até Chernivtsi, onde seguiram de ônibus em direção a Moldávia, e de lá se dividiram.

A saída contou com a ajuda do Itamaraty e apoio da Uefa, junto à Fededração Ucraniana de Futebol. Um dos jogadores, o brasileiro naturalizado ucraniano, Junior Moraes, comemorou a saída. "Estamos livres! Antes de qualquer coisa eu quero agradecer todos vocês por todo apoio e comoção! Sintam-se importantes porque vocês realmente foram!".

Atualmente, muitos brasileiros estão hospedado em hotéis, esperando uma solução para sair da Ucrânia. A direção do Shakhtar Donetsk se comprometeu a auxiliar a partida dos jogadores e suas famílias. Cerca de 12 brasileiros do time estavam em um bunker improvisado em um hotel, em Kiev, junto a membros da comissão técnica.