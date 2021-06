Brasil x Peru: prováveis escalações, onde assistir, pendurados e desfalques do duelo

A Seleção Brasileira vai a campo nesta quinta-feira para sua segunda partida pelo Grupo B da Copa América. Passada a estreia com vitória sobre a Venezuela, a equipe medirá forças com o Peru, que faz sua estreia na competição, em duelo no Nilton Santos, às 21h.

Para a reedição da final de 2019, o técnico Tite indicou algumas modificações e tem uma dúvida para o embate. Já os peruanos fazem uma estreia .

BRASIL x PERU

Data-Hora: 17-06-21 - 21hEstádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Patricio Loustau (ARG)Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Ezequiel Brailovsky (ARG)VAR: Mauro Vigliano (ARG)Transmissão: SBT, ESPN Brasil e tempo real do LANCE!.

BRASIL: Ederson, Danilo, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred (Everton Ribeiro) e Neymar; Gabriel Jesus, Gabigol e Éverton Cebolinha. Técnico: Tite

Desfalques: NinguémPendurados: Renan Lodi e Gabigol

PERU: Galesse; Corzo, Ramos, Abram e López; Tapia, Yotún, Carrillo, Peña e Iberico; Lapadula. Técnico: Ricardo Gareca

Desfalques: Cueva (por indisciplina)