Brasil x Panamá: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Mundo Feminina

A partida Brasil x Panamá pelas fases do Grupo F da Copa do Mundo Feminina será nesta segunda-feira (24), a partir das 8h, no estádio de Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália.

VEJA MAIS

Onde asssitir Brasil x Panamá ao vivo?

A partida será trnasmitida ao vivo pela TV Globo, CazéTV, FIFA+ e SporTV.

Escalação da Seleção Brasileira

12 Lele

2 Antonia

4 Rafaelle Souza

6 Tamires

14 Lauren

5 Luana

11 Adriana

17 Ary Borges

21 Kerolin

9 Debinha

16 Bia Zaneratto

Banco

1 Barbara

3 Kathellen

7 Andressa Alves

8 Ana Vitoria

10 Marta

13 Bruninha

15 Duda Sampaio

18 Geyse Ferreira

19 Monica

20 Angelina

22 Camila Rodrigues

23 Gabi Nunes

Ficha técnica Brasil x Panamá

Local: Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália

Data e horário: 24 de julho de 2023, às 8h (de Brasília)

Transmissão: Globo (com sinal aberto no ge e no Globoplay), sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e Fifa+ (streaming).

*Carolina Mota, etagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com