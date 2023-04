Brasil x Inglaterra: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje (06/04) pela Finalíssima

A seleção brasileira feminina de futebol irá enfrentar a Inglaterra pela Finalíssima nesta quinta-feira (6), às 15h45. A partida entre a campeã da Copa América e a campeã da Eurocopa será disputada no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra.

VEJA MAIS

Além da conquista do título inédito, a partida também servirá como um teste para a seleção brasileira, que vai jogar a Copa do Mundo de Futebol Feminino em julho deste ano. Em entrevista coletiva, a treinadora sueca Pia Sundhage (63) falou sobre sua expectativa para o jogo:

“Esse jogo é parte da jornada para a Copa do Mundo. Estou muito grata e muito feliz de enfrentar uma das melhores seleções do mundo e que também tem a melhor treinadora do mundo”, declarou a treinadora.

Veja como foram escaladas as seleções para a partida:

Seleção brasileira: C. Gomes; D. Francelino; Aninha; A. Silva; A. Santos; A. Leal; Tarciane; Y. Ribeiro; F. Palermo; L. Dionizio; G. Nunes; G. Portilho.

Seleção inglesa: M. Tissier; E. Roebuck; E. Morgan; N. Charles; J. Nobbs; C. Kelly; L. Coombs; R. Daly; J. Park; H. Hampton; K. Robinson; L. Wubben-Moy.

Onde assistir Brasil x Inglaterra pela Finalíssima?

A partida será transmitida no canal de televisão aberta SBT, no canal de televisão por assinatura ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)