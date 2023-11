Brasil x Argentina será 'Bandeira Vermelha', com esquema de segurança da final da Libertadores

Com a previsão de grande público para o clássico Brasil x Argentina, o Maracanã está se preparando para uma noite de grande atenção à segurança dentro e fora do estádio, no próximo dia 21 de novembro. Uma reunião inicial definiu que quase dois mil agentes de segurança, incluindo policiais militares, controladores urbanos e outros contratados, estarão presentes para evitar conflitos e problemas durante a partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O jogo será classificado com bandeira vermelha, conforme o sistema estabelecido pela Avaliação de Risco em Estádios de Futebol (AREF), desenvolvido pela Associação Brasileira de Inteligência (Abin) e implementado pelo Ministério Público, indicando o máximo risco de segurança para o evento.

SAIBA MAIS



Ao todo, estão dispooníveis ao torcedor uma carga de 69 mil ingressos à venda. A torcida argentina terá espaço no setor Sul do estádio. Apesar da demanda dos argentinos ser inferior em relação à final da Libertadores, o mesmo protocolo de segurança será adotado pelas autoridades cariocas, para evitar o conflito como ocorrido na decisão entre Fluminense e Boca Juniors.

Inicialmente, cerca de 4 mil ingressos foram bloqueados para os torcedores argentinos. A retirada poderá ser feita em vários pontos da cidade para os torcedores brasileiros, além das bilheterias do Maracanã, conforme indicado no quadro abaixo.

Às 18h30 serão abertos os portões do estádio e bloqueadas as vias de acesso próximo ao Maraca. Cerca de 800 seguranças particulares contratados estarão presentes. O policiamento de estádios (Bepe) contará com 650 policiais militares, 102 homens e 32 viaturas do 6º Batalhão da Polícia Militar, além de 240 guardas de controle urbano.