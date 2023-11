Conheça as 5 maiores rivalidades entre seleções do futebol mundial

Com mais uma data Fifa prestes a acontecer, nada chama mais atenção do que a partida entre Brasil e Argentina dessa roda das eliminatórias para Copa do Mundo de 2026, na América do Norte. Pensando em um clássico tão grande entre seleções é que resolvemos trazer aqui os cinco maiores embates entre países no futebol mundial. Inclusive, grande parte do público amante de esport aproveita a rodada das eliminatórias para palpitar nos mais diversos sites de apostas esportivas, onde pode ser usado o código promocional solverde para novos usuários.

Mas, sem rodeios, vamos ao que interessa. Quais seleções você acredita que farão parte da nossa lista além de Brasil e Argentina? Então, confira:

Peru x Chile

Os países vizinhos já guerrearam e fizeram disputa por território e, como grandes rivalidades do futebol, surgiram inicialmente com problemas extracampo, essa seria mais uma delas. O duelo, dentro das quatro linhas, tem até um nome: Clássico do Pacífico.

França x Itália

Mais um exemplo onde o extracampo fala mais alto existe entre os dois países, França e Itália, claro, uma disputa de poder, o que é levado para dentro das quatro linhas. A cabeçada de Zidane em Materazzi na final da Copa de 2006 talvez simbolize isso.

Holanda x Alemanha

A rivalidade entre as duas seleções começou em 1974, quando a Alemanha conquistou o título mundial contra a Holanda, em Munique, vencendo por 2 a 1. Foi uma derrota que os holandeses, na época considerados os melhores do mundo, nunca conseguiram superar.

Inglaterra x Escócia

Trata-se da rivalidade mais antiga do mundo, com quase 150 anos de história. Os países disputam nada menos que a paternidade do futebol, com os ingleses tendo inventado as regras, e os escoceses aprimorado o jogo. Realmente é uma rivalidade que vai além do esporte, engloba também território, costumes e poder.

Brasil x Argentina

É tida por muitos como a mais apaixonante e forte rivalidade do futebol. Tudo isso porque são duas das maiores fábricas de talentos do mundo e isso, por si só, já foi alvo de rivalidade entre os adeptos ao longo dos anos, só fazendo aumentar a discussão sobre quem tinha o melhor futebol do planeta e quem foi maior: Pelé ou Maradona. Nunca este posto de líder absoluto do ranking será tirado da rivalidade sul-americana, numa concorrência que ultrapassa as quatro linhas e, hoje, não importa o que está sendo disputado, se for um Brasil e Argentina a rivalidade será extrema.