Brasil de Pelotas x Avenida: onde assistir e o horário do jogo hoje (24/02) pelo Campeonato Gaúcho

As equipes Brasil de Pelotas x Avenida disputam nesta sexta-feira (24/02) a 9° rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brasil de Pelotas x Avenida​ ao vivo?

A partida Brasil de Pelotas x Avenida pode ser assistida ao vivo pelo canal de Youtube GZH, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Brasil de Pelotas x Avenida chegam para o jogo?

Brasil de Pelotas ocupa a 6° posição do Campeonato Gaúcho com 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 4 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Avenida está em 8° lugar na competição e soma 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 4 gols marcados e 7 gols sofridos.

Prováveis Escalações

Brasil de Pelotas: Pitol; Luis Gustavo, João Marcus, Cézar e Rennan; Denis, Guilherme e Amaral; Patrick; Da Silva e Márcio Jonatan.

Avenida: Rodolfo, Lucas Lopes, Vitor Dadalt, Jessé Costa e Jeferson; Adeílson, Rafael, Tinga, Garré e Lucas Grafite; Carlos Henrique.

FICHA TÉCNICA

Brasil de Pelotas x Avenida

Campeonato Gaúcho

Local: Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS)

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2023, 20h