Bragantino x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/05) pelo Brasileirão

Red Bull Bragantino x Juventude disputam hoje, segunda-feira(26/05), a 10° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 20h (horário de Brasília), no Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bragantino x Juventude ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Bragantino é o 4° colocado da Série A com 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 11 gols marcados e 8 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Juventude está na vice-lanterna e soma 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 8 gols marcados e 21 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Brasileiro.

VEJA MAIS

RB Bragantino x Juventude: prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo (Guzmán) e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes (Eric Ramires) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

Juventude: Gustavo; Ewerthon (Reginaldo), Wilker Ángel, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Taliari (Giovanny e Matheus Babi) e Gilberto. Técnico: Cláudio Tencati.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Juventude

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 26 de maio de 2025, 20h