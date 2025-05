Ronaldo Fenômeno comenta final entre PSG e Inter de Milão na Champions League

Paris Saint-Germain e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (31), às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela grande final da UEFA Champions League 2024/25. A decisão inédita coloca frente a frente dois dos elencos mais fortes da temporada e promete um duelo de alto nível técnico e muita emoção. O duelo será transmitido ao vivo no Brasil pela TNT Sports (TV fechada), SBT (TV aberta) e pelo serviço de streaming Max.

Ronaldo Nazário será comentarista da partida, levando sua visão de quem conhece profundamente o futebol europeu. Em entrevista à Betfair, o Fenômeno destacou: “É uma final especial. São clubes com muita história, determinados a levar o título. A Inter busca reviver o gosto de ser campeã mundial depois de bater na trave dois anos atrás. Posso imaginar o ímpeto da equipe e da torcida. Já o PSG vem numa crescente, com um grupo bem montado pelo Luis Enrique, e está há anos perto do título – os investimentos são fortíssimos”.

Ronaldo fez história com a camisa da Inter de Milão. (Reprodução)

Conhecedor do futebol europeu, especialmente das ligas italiana e francesa, Ronaldo apontou o duelo como um dos mais interessantes dos últimos anos. “São estilos diferentes, mas com muita qualidade dos dois lados. Acho que quem cometer menos erros vai levar essa”, completou o ex-camisa 9, que também deve comentar sobre as principais estrelas do jogo, como Mbappé, Lautaro e companhia.

Quando perguntado sobre quem leva a taça, Ronaldo admitiu: “Acredito numa final apertada, mas meu palpite é Inter campeã. Falo como torcedor. Vivi grandes momentos lá e não dá para negar que o coração bate mais forte”.