Libertad x Alianza Lima: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/05) pela Libertadores

Libertad x Alianza Lima disputam hoje, terça-feira (27/05), a 6° rodada da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio La Huerta, em Assunção, Paraguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Libertad x Alianza Lima ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Libertad é o vice-líder do Grupo D da Libertadores e soma 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já a Alianza Lima está na lanterna do mesmo grupo com 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 5 gols marcados e 9 gols sofridos.

Na primeira rodada da Libertadores, Libertad venceu Alianza Lima por 1 a 0.

VEJA MAIS

Libertad x Alianza Lima: prováveis escalações

Libertad: Rodrigo Morrinigo; Martín Cáceres, Diego Viera, Néstor Gimenez, Matías Espinoza; Oscar Cardozo, Álvaro Campuzano, Hernesto Caballero; Marcelo Fernández, Iván Franco e Lorenzo Melgarejo.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Piero Cari; Kevin Quevedo, Eryc Castillo e Paolo Guerrero.

FICHA TÉCNICA

Libertad x Alianza Lima

Copa Libertadores da América

Local: Estádio La Huerta, em Assunção, Paraguai

Data/Horário: 27 de maio de 2025, 19h