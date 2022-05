Bragantino x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/05) pelo Brasileirão

As equipes Bragantino x Atlético-MG entram em campo às 20h30 (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (11/05), para disputar uma partida adiantada pela 7° rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Bragantino x Atlético-MG ao vivo?

A partida RB Bragantino x Atlético Mineiro pode ser assistida ao vivo pelo canal e serviço de streaming Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como Bragantino x Atlético-MG chegam para o jogo?

RB Bragantino ocupa a 5° posição do Brasileirão e já passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Seu saldo de gols é composto por 8 gols marcados contra 4 gols sofridos.

Já o Atlético Mineiro está em 7° lugar na competição e também soma 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe já marcou 8 gols e sofreu 6.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Renan, Luan Cândido; Jadsom Silva, Evangelista e Eric Ramires; Sorriso, Artur e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

Atlético Mineiro: Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso, Arana; Allan, Jair, Zaracho; Nacho, Keno e Sasha. Técnico: Antônio Mohamed.

Ficha técnica - Red Bull Bragantino x Atlético Mineiro

Campeonato Brasileiro Série A

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data/horário: 11 de maio de 2022, às 20h30