Bragantino perde nos pênaltis e está eliminado da Série D do Brasileirão

O Bragantino está eliminado do Campeonato Brasileiro da Série D. Neste sábado (12), a equipe paraense recebeu o Juventude-MA, em Bragança, no segundo jogo do primeiro mata-mata da competição. Após empate em 1 x 1 no primeiro jogo, novo 1 x 1 na volta, mas o Tubarão não se deu bem nas cobranças de pênalti e deu adeus ao sonho do acesso para a Série C em 2021.

No tempo normal, Gabriel Gonçalves marcou para o Bragantino, enquanto Doda empatou para os maranhenses. Nos pênaltis, Gugu Vieira e Bruno Limão desperdiçaram cobranças na vitória do Juventude Samas por 4 x 3.

Agora, o Tubarão aguarda o início do Parazão 2021, por onde tentará vagas para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D.