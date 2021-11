Terra da farinha: Bragantino-PA lança novos uniformes para temporada de 2022

O Bragantino lançou seu novo uniforme para a temporada de 2022. A equipe de Bragança, nordeste paraense, realizou um coquetel na manhã desta segunda-feira (22), em sua loja oficial no município, para apresentar a novidade aos torcedores. Foram lançados uniformes de jogo, comissão técnica e viagem.

As camisas têm as cores tradicionais do clube e possuem a frase “a melhor farinha do Brasil”. No coquetel de divulgação no novo manto foi apresentado um vídeo mostrando as tradições do município de Bragança, com destaque para a produção de farinha e aos farinheiros.

Novos uniformes do Bragantino para temporada 2022 Reprodução / Rede Social Reprodução / Rede Social Reprodução / Rede Social Reprodução / Rede Social Reprodução / Rede Social Reprodução / Rede Social Reprodução / Rede Social Reprodução / Rede Social

Os uniformes podem ser encontrados na loja do clube e pelo instagram @tubastoreoficial a R$ 120. Na próxima temporada a equipe bragantina vai disputar o Parazão 2022 e a Copinha São Paulo de Futebol Júnior.