Bragantino goleia Vilhenense-RO e se prepara para a próxima fase da Série D

O Bragantino-PA encerrou a participação na primeira fase da Série D com goleada em cima do Vilhenense-RO por 3 a 0, na tarde de sábado (28), em jogo realizado no Estádio Portal da Amazônia, em Rondônia. Com o resultado, o Tubarão terminou em primeiro lugar no grupo A1 da Série D com 27 pontos. Na primeira fase, o Tubarão realizou 14 jogos com oito vitórias, três empates e três derrotas. Marcou 28 gols, maior artilharia do grupo, sofreu 15. Canga marcou seis gols.

O Bragantino vai enfrentar o Juventude Samas, do Maranhão, quarto colocado do grupo A2, na segunda fase da competição. Pela posição de primeiro colocado, o Tubarão tem o direito de jogar a segunda partida no Diogão, em Bragança. As datas dos jogos ainda serão divulgadas pela CBF.

O Tubarão está vivendo uma fase de cada vez na Série D. O objetivo de passar da primeira fase foi alcançado. Agora é passar da segunda. O Juventude Samas é um time pelo número de vitórias, derrotas e empates e pontos conquistados merece respeito. O duelo está num paralelo ao Bragantino.

A delegação chega de Rondônia nesta segunda-feira (30) em Bragança e os jogadores ganham folga com retorno ao trabalho, possivelmente, na terça-feira (1), no período de tarde.

Cacaio projeta planos de ação para o desafio com os timbiras. Os jogadores que foram poupados por questão técnica voltam a equipe: Gabriel Gonçalves, Edicleber, Fidelis, Ricardo Capanema, Paulo de Tarcio, Bruno Limão. O problema do time é o meia Túlio que sentiu a virilha no jogo contra o Atlético-AC e está fazendo um trabalho de fortalecimento.

O lateral Serafim está fora dos jogos da Série D. O atleta vai passar por um processo cirúrgico mas ainda com data definida. Canga, com sete gols, segue como principal do Bragantino no campeonato brasileiro da Série D.